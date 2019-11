Na luta contra o Z4, Fluminense enfrenta o Palmeiras; saiba como assistir

O Fluminense recebe o Palmeiras nesta quinta-feira 28, a partir das 19h30, no Maracanã, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes terá transmissão exclusiva no pay-per-view do canal Premiere.

O clube carioca luta ponto a ponto contra o rebaixamento e precisa da vitória em casa para se distanciar do Z4. O Fluminense atualmente ocupa a 15ª colocação, com 38 pontos, apenas dois a mais que o Cruzeiro, primeiro time da zona de rebaixamento. Para o jogo, o técnico Marcão terá os desfalques do volante Yuri, o lateral Orinho, o goleiro Muriel e os zagueiros Mascarenhas e Matheus Ferraz.

O Palmeiras convive com protestos de sua torcida, mas no lado de cima da tabela. O clube paulista caiu para a 3ª colocação e buscará a vitória para amenizar o clima depois da derrota em casa para o Grêmio, que sacramentou o título do Flamengo. O técnico Mano Menezes resolveu poupar o volante Felipe Melo e o atacante Borja. Além deles, o treinador não terá à disposição o zagueiro Gustavo Gómez, que se recupera de lesão.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Fluminense

Goleiro: Marcos Felipe

Defensores: Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique

Meias: Airton, Allan, Daniel e Paulo Henrique Ganso

Atacantes: Yony González e Marcos Paulo

Palmeiras

Goleiro: Weverton

Defensores: Marcos Rocha, Luan, Vítor Hugo e Diogo Barbosa

Meias: Thiago Santos, Matheus Fernandes e Lucas Lima

Atacantes: Dudu, Willian e Luiz Adriano