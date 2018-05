Na Itália, jogadora de rúgbi morre após bater a cabeça

A Federação Italiana de Rúgbi (FIR) informou nesta quarta-feira que a jogadora Rebecca Braglia, de 18 anos, morreu após ter sofrido uma lesão na cabeça durante a partida de seu time, o Amatori Parma Rugby, em Ravenna, no último domingo.

O impacto do choque foi tão forte que a atleta precisou ser levada de helicóptero para um hospital na cidade de Cesena, onde passou por uma cirurgia em caráter de urgência. No entanto, o estado de saúde de Rebecca piorou nos últimos dias.

“Como homem de família e homem do rúgbi, expresso minha mais profunda condolência à família da Rebecca. Estamos todos profundamente tocados pelo caso”, afirmou Alfredo Gavazzi, presidente da FIR.

O dirigente ordenou que seja respeitado um minuto de silêncio em homenagem a Rebecca em todas as partidas da modalidade no próximo final de semana. “Rebecca era uma jogadora de rúgbi querida por todos. Agora ela joga no campeonato dos céus, onde continuará a fazer o que fez na terra”, declarou Giuliano, pai de Rebecca.

(com agência Ansa)