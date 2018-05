Na final da Champions, Liverpool faz LeBron ficar R$ 90 milhões mais rico

Além de um grande jogador de basquete, LeBron James provou ser também um bom investidor. O atleta do Cleveland Cavaliers comprou 2% do Liverpool em 2011, mas o crescimento no valor de mercado do clube com o passar dos anos, culminando com a vaga na final da Liga dos Campeões da Europa, já rendeu quase 90 milhões de reais ao astro da NBA.

LeBron comprou uma fatia do clube inglês equivalente a mais de 20 milhões de reais (6,5 milhões de dólares). Segundo informações da ESPN, o Liverpool, hoje, vale 5,6 bilhões de reais (1,6 bilhões de dólares), o que, após sete anos, aumenta em cinco vezes a fatia de LeBron James, gerando um valor de 110 milhões de reais (32 milhões de dólares) para o jogador do Cleveland.