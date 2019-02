Na decisão em Campinas, Leão só confirma escalação de Luis Fabiano

Suspenso da semifinal do Campeonato Paulista contra o Santos, Luis Fabiano é o único com escalação confirmada para o início do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira à noite, diante da Ponte Preta, em Campinas. O técnico Emerson Leão assegura que irá utilizar o atacante e rejeita realizar testes antecipados para o duelo contra o Peixe.

‘O Luis Fabiano vai jogar e, se deixarem, poderíamos escalar para domingo também. Acho que poderiam perdoar os cartões’, brincou o comandante.

Em suas respostas, Leão usou a tática esperada antes de uma decisão e deixou aberta a possibilidade de modificações na escalação. O volante Casemiro, considerado uma espécie de 12titular do São Paulo, é o mais ansioso por uma oportunidade no lugar possivelmente do atacante Fernandinho.

‘Eu não tenho dúvida na escalação, eu só não falei aqui na entrevista. Vocês (jornalistas) querem saber as coisas de forma prematura, ainda temos treino amanhã (quarta-feira), não precisa ter pressa’, emendou Leão.

Em contrapartida, Leão está ciente de que modificações drásticas neste momento seriam fatais ao São Paulo. A perda da base poderia comprometer o padrão obtido pela equipe nas últimas apresentações do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.

‘Se eu faço muita coisa para surpreender adversário, daqui a pouco eu acabo surpreendido’, comentou o ex-goleiro ao ser questionado sobre o empenho do técnico da Ponte Preta, Gilson Kleina, em estudar os adversários.