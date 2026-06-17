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Esporte

Na Copa é mais difícil? Cristiano Ronaldo tem mais de 15 jogos sem marcar gols na competição

Mesmo recordista de participações, atacante português marcou apenas oito gols no torneio

Por Maria Trombini 17 jun 2026, 21h24 | Atualizado em 17 jun 2026, 21h27
Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, em campo com uniforme vermelho e verde, número 7, braços abertos em gesto de questionamento, em frente a uma plateia desfocada
Jogador marcou 973 gols na carreira (Marco Steinbrenner/Getty Images)
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Cristiano Ronaldo é um dos maiores goleadores da história do futebol. Com 973 gols oficiais na carreira, está próximo de alcançar a marca dos mil gols, um feito historicamente associado a Pelé — embora o número do brasileiro seja alvo de debates até hoje.

Em Copas do Mundo, porém, a história é diferente. No principal torneio de seleções do planeta, o astro português encontrou uma rara barreira em uma carreira marcada por recordes. Em 23 partidas disputadas ao longo de seis Copas do Mundo, Cristiano marcou apenas oito gols. Em 17 jogos, deixou o campo sem balançar as redes.

Seu melhor desempenho foi na Copa de 2018, na Rússia. Na ocasião, marcou três vezes contra a Espanha e uma diante de Marrocos. Nas demais participações, balançou as redes apenas uma vez por edição. Em 2006, contra o Irã. Em 2010, contra a Coreia do Norte. Em 2014 e 2022, diante de Gana.

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Na Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo ainda busca o primeiro gol. Na estreia de Portugal, o único gol da equipe no empate com a República Democrática do Congo foi marcado por João Neves.

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Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo
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