Na Copa do Mundo de futebol feminino, Brasil pega França e Jamaica

Atualizado em 22 out 2022, 16h14 - Publicado em 22 out 2022, 16h01

Na Copa do Mundo de futebol feminino, que acontece de 20 de julho a 20 de agosto de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia, o Brasil caiu no grupo F e tem como primeiros adversários França, Jamaica e uma equipe que virá da repescagem. O sorteio ocorreu na madrugada deste sábado, 22, no Aotea Centre, em Auckland.

A estreia da seleção brasileira, que jogará a fase inicial na Austrália, será no dia 24 de julho, em Adelaide, e o adversário será justamente aquele que ainda não está definido. Depois a equipe enfrentará a França, no dia 29, em Brisbane, também na Austrália. O último confronto da equipe canarinho na fase inicial será em 2 de agosto, diante da Jamaica, em Melbourne.

Para a técnica da seleção brasileira, a sueca Pia Sudhage, que esteva no sorteio, o fato de estrear diante de um adversário ainda não definido é um desafio extra: “Se você quer vencer, tem que encontrar uma maneira de fazer isso acontecer. Temos um longo caminho a percorrer como equipe, mas todos estão empolgados e as jogadoras estarão prontas”.

Em compensação, o Brasil jogará depois contra dois adversários que enfrentou no Mundial de 2019, a Jamaica, que derrotou por 3 a 0 ainda na fase de grupos, e a França, que eliminou as brasileiras pelas oitavas de final. “Este [Brasil x França] será um jogo bem diferente. Temos um time mais jovem e a França também. Acho que será bem empolgante”, declarou a técnica da seleção brasileira.

(Com Agência Brasil)