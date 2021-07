Na abertura da Olimpíada, Japão vence Austrália por 8 a 1 no softbol

De volta às Olimpíadas após 13 anos, o softbol abriu os Jogos de Tóquio. Donas da casa, as japonesas venceram a Austrália por 8 a 1 com facilidade e mostraram porque são as favoritas à medalha de ouro. O Japão também é o atual campeão olímpico, já que venceu em Pequim, em 2008, na última vez que a modalidade foi disputada no evento.

A partida foi disputada na cidade de Fukushima, a cidade japonesa que ficou mundialmente conhecida em 2011, em razão de um terremoto, seguido de tsunami e acidente nuclear — o maior desde Chernobyl, em 1986. A escolha de Fukushima como uma das sedes dos Jogos tinha o objetivo claro de mostrar que a região está recuperada e segura. O atual contexto, porém, tira boa parte do brilho do evento. Os 14.300 lugares do estádio ficaram vazios por determinação da prefeitura local, já que a presença de público está vetada apenas em Tóquio e era opcional nas outras cidades-sede.

Em campo, também foi possível notar uma diferença pela pandemia: as jogadoras japonesas se cumprimentaram apenas com acenos antes de o jogo começar.

Na próxima rodada do softbol, o Japão pega o México. Já as australianas enfrentam a seleção da Itália.