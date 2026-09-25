Musiala e Havertz são cortados da seleção da Alemanha por lesão
Jonathan Burkardt e Florian Wirtz foram convocados para substituir os atletas lesionados
Jamal Musiala, com uma lesão muscular na coxa direita, e Kai Havertz, com uma distensão, foram cortados da seleção da Alemanha, anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFB) nesta sexta-feira, 25. Na quinta-feira, durante o aquecimento para a partida da primeira rodada da Liga das Nações da Uefa contra a os Países Baixos em Amsterdã (1 a 1), na qual seria titular, Musiala interrompeu a atividade ao sentir a coxa direita. Nadiem Amiri o substituiu de última hora.
Os exames realizados na própria quinta-feira revelaram uma lesão muscular, explicou a DFB, sem dar uma previsão de retorno. Musiala deixa a concentração para realizar tratamento em Munique.
Durante o jogo contra os holandeses, Havertz deixou o campo após sofrer uma entrada dura de Quinten Timber, que recebeu cartão amarelo pelo lance aos 28 minutos. O atacante do Arsenal teve uma distensão muscular.
Jonathan Burkardt e Florian Wirtz foram convocados para substituírem Musiala e Havertz.
Para uma extensa data Fifa de três semanas, o técnico Jürgen Klopp convocou 44 jogadores, divididos em duas listas: uma primeira para os jogos contra a seleção holandesa e contra a Grécia, em Augsburgo, no domingo; e uma segunda, a partir de segunda-feira, para os jogos contra a Sérvia, em Munique (1º de outubro), e contra a Grécia, em Tessalônica (dia 4).
Musiala e Havertz estavam na primeira lista, enquanto Burkardt e Wirtz apareciam na segunda.
(Com AFP)