Murray vence Tsonga e decide Wimbledon com Federer

Por AE

Londres – O britânico Andy Murray se classificou nesta sexta-feira para a sua primeira final de Wimbledon e fez a alegria da torcida local com um triunfo histórico. Em casa, o número 4 do mundo avançou para a decisão ao derrotar o francês Jo-Wilfried Tsonga, sexto colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/4, 3/6 e 7/5, em 2 horas e 46 minutos.

Murray parou nas semifinais de Wimbledon nos últimos três anos, mas agora conseguiu superar esse limite e jogará a decisão do Grand Slam londrino, disputado em quadras de grama, contra o suíço Roger Federer, que nesta sexta-feira eliminou o sérvio Novak Djokovic.

Independentemente do resultado da final, Murray já fez história em Wimbledon. Afinal, desde 1938 um tenista britânico não joga a decisão do torneio. Naquela oportunidade, Bunny Austin foi derrotado na final. Já o último título da Grã-Bretanha em Londres foi em 1936, com Fred Perry.

Para repetir o resultado de Perry, Murray terá que superar um retrospecto negativo em Wimbledon. O número 4 do mundo já disputou três finais dos torneios do Grand Slam e perdeu todas. Duas derrotas, no US Open de 2008 e no Aberto da Austrália de 2010, foram para Federer.

No entanto, Murray está em vantagem no retrospecto contra o tenista suíço, com oito vitórias e sete derrotas. Neste ano, ele se enfrentaram apenas uma vez, na final do Torneio de Dubai e Federer saiu dos Emirados Árabes Unidos com o troféu.

Nesta sexta-feira, Murray começou a partida em ritmo forte, conseguiu uma quebra de serviço no segundo game e, em seguida, abriu 3/0. Com apenas três erros não-forçados na parcial, não permitiu que Tsonga reagisse e venceu por 6/3.

Murray seguiu superior no segundo set, quando converteu um break-point no quinto game. Assim, sem ter o seu serviço ameaçado, venceu por 6/3 um set em que cometeu apenas um erro não-forçado e fez cinco aces.

Tsonga, porém, reagiu logo no começo do terceiro set, obteve quebra de serviço no segundo game e fez 3/0. Com seis aces e 15 winners, diminuiu a vantagem do britânico para 2 sets a 1 ao vencer por 6/3.

A derrota não abalou Murray. O número 4 do mundo obteve quebra de serviço no quarto game do quarto set, mas não conseguiu confirmar o seu saque em seguida. No 12º game, porém, o britânico garantiu presença na final de Wimbledon ao converter um break-point e fechar a parcial em 7/5 e o jogo em 3 sets a 1.