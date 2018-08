Murray diz que teria encontro com tenista espanhol se fosse homossexual

O tenista britânico Andy Murray reservou um tempo na última quarta-feira para responder aos fãs que o seguem no Instagram e, com bom humor, afirmou que teria um encontro com o espanhol Feliciano López, atual número 71 do mundo, caso fosse homossexual.

A pergunta do fã foi direta: “Com qual tenista do circuito sairia se fosse homossexual?” “Provavelmente o Feliciano López. Ele é lindo e eu poderia ensiná-lo um pouco sobre futebol”, brincou Murray, conhecido por interagir diversas vezes com o público em suas redes sociais.

A brincadeira entre Lopez e a família Murray começou em 2011, durante o torneio de Wimbledon, quando a mãe do britânico, Judy Murray, fez um trocadilho com o nome do espanhol e o chamou de ‘Deliciano’ no Twitter.