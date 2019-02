Murray derrota indiano em estreia no Aberto dos Estados Unidos

O britânico Andy Murray estreou no Aberto dos Estados Unidos com uma vitória em sets diretos sobre o indiano Somdev Devvarman. O cabeça de chave 4 do torneio teve dificuldades na primeira parcial, mas depois encaixou seu jogo e marcou 3 a 0, com parciais de 7/6 (7-5), 6/2 e 6/3 em 2h27min de jogo.

O próximo desafio de Murray na luta para conquistar seu primeiro Grand Slam é o holandês Robin Haase, semifinalista do ATP 250 de Winston-Salem último torneio preparatório para o Aberto dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, em Nova York, ele derrotou o português Rui Machado, com 6/0, 6/4 e 6/4.

Murray e Haase se enfrentaram apenas uma vez pelo circuito profissional, com vitória para holandês. A partida ocorreu na segunda rodada do ATP 500 de Roterdã-2008.Veja os resultados desta quarta-feira do Aberto dos Estados Unidos

(4)Andy Murray (GBR) d. Somdev Devvarman (IND): 7/6 (7-5), 6/2 e 6/3

Julien Benneteau (FRA) d. (10) Nicolas Almagro (EUA): 6/2, 6/4 e 6/3

(18) Juan Martin Del Potro (ARG) d. Filippo Volandri (ITA): 6/3, 61 e 6/1

(25) Feliciano Lopez (ESP) d. Tatsuma Ito (JAP): 6/2, 6/4 e 6/4

(LL)Rogério Dutra da Silva (BRA) d. Louk Sorensen (IRL): 6/0, 3/6, 6/4, 1/0 e desistência

Robin Haase (HOL) d. Rui Machado (POR): 6/0, 6/4 e 6/4

Diego Junqueira (ARG) d. Karol Beck (ESL): 6/2 e desistência

Denis Istomin (UZB) d. Ryan Sweeting (EUA): 3/6, 7/5, 6/4 e 7/6 (7-4)

Guillermo Garcia-Lopez (ESP) d. Daniel Gimeno-Traver (ESP): 6/3, 1/6, 7/6 (7-1). 4/6 e 7/6 (7-4)

Vasek Pospisil (CAN) d. Lukas Rosol (TCH): 6/1, 6/2 e 6/1