Murer comanda inauguração de CT na busca pelo caminho das alturas’

Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Londres, o atletismo brasileiro acredita ter alcançado um passo fundamental para sonhar com resultados expressivos nos próximos anos, sobretudo nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. A inauguração de um Centro de Treinamento da modalidade, graças a uma parceria da prefeitura de São Caetano do Sul e do projeto da BM&F Bovespa, irá proporcionar a tão sonhada estrutura de primeiro mundo aos atletas. Fabiana Murer, campeã mundial do salto com vara, foi a escolhida para inaugurar as instalações nesta sexta-feira.

No treino realizado sob o olhar da imprensa e convidados, a atleta fez questão de mostrar todo o seu repertório, ultrapassando marcas de 4,60m, 4m80 e até 5 metros. No entanto, um elástico fixo foi colocado no lugar do tradicional sarrafo móvel, facilitando a missão de Murer, que conseguia superar seus objetivos com mais facilidade – a melhor marca da brasileira em competições é 4m85.

‘Tem que colocar alto, eu tenho de aprender o caminho, mesmo que eu bata no elástico. Nos treinos, eu coloco às vezes 4,90m ou 5 metros com elástico. Sem encostar, eu tenho como melhor marca em treino só 4,70m, porque não estou tão motivada, as varas não são as mesmas, não são tão flexíveis, e também estou cansada’, justificou.

O fundista Marilson Gomes do Santos e o ex-atleta Vanderlei Cordeiro de Lima – visivelmente emocionado por ser o padrinho do projeto – também tiveram destaque na inauguração do CT em que foram apresentadas as instalações internas, com uma pista indoor de seis raias, além de espaços para saltos com vara e arremessos. Além disso, os atletas terão à disposição salas para trabalhos de musculação, fisioterapia e até um espaço para descanso aos que querem passar o dia no local. ‘Eu mesmo moro próximo ao Ibirapuera, vir para cá de manhã e ficar o dia inteiro’, explicou Fabiana Murer.

Responsável pela preparação da campeã mundial, o técnico Elson Miranda definiu a importância do Centro de Treinamento para o futuro do esporte, exaltando que as condições são parecidas com as grandes potenciais mundiais do atletismo. ‘É como se estivéssemos saindo do DOS para o Windows. É uma conquista de muitos anos, hoje temos um clube de atletismo’, exaltou o treinador e marido de Fabiana Murer.

O investimento na construção do CT alcança o patamar de R$ 20 milhões. Apenas a pista externa ainda depende dos últimos reparos e será inaugurada no dia 10. Por fim, a intenção é deixar o local como um centro de referência até para a recuperação de lesionados.

‘Eu vou dar uma notícia em primeira mão, a ideia é que a gente tenha um Reffis (termo criado pelo São Paulo Futebol Clube para seu Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica). Queremos ser uma referência’, afirmou o prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, que abre espaço para a utilização do local até para os atletas que não fazem parte do projeto da BM&F Bovespa.