Mundial de Vôlei: Brasil vence Rússia e fica perto da classificação à semi

A seleção brasileira venceu a Rússia de virada por 3 sets a 2 (parciais de 20-25/21-25/25-22/25-23/15-12) nesta quarta-feira pela 3ª fase do Mundial de Vôlei 2018, realizado na Bulgária e Itália. Com o resultado, o Brasil ficou perto da classificação às semifinais da competição, mas precisa vencer os Estados Unidos para garantir o primeiro lugar do Grupo I.

A terceira fase do torneio consiste em dois grupos com três seleções, que se enfrentam apenas uma vez. O Brasil (líder, com dois pontos) está no Grupo I, junto de Rússia (vice, com um ponto), e Estados Unidos, que ainda não jogou. O Grupo J tem Itália, Polônia e Sérvia. O primeiro colocado de cada grupo joga contra o segundo do outro na semifinal.

O Brasil enfrenta os Estados Unidos na próxima sexta-feira, às 12h (de Brasília), na última partida do Grupo I. Neste ano, os brasileiros já derrotaram a seleção americana por 3 sets a 2, na terceira fase da Liga das Nações.