Mundial de Vôlei: Brasil vence os EUA e avança em primeiro

A seleção brasileira venceu os Estados Unidos nesta sexta-feira por 3 sets a 0 (parciais de 25-20, 25-18 e 25-19), pelo último jogo da terceira fase do Mundial de Vôlei. O resultado garantiu o primeiro lugar do Grupo I ao Brasil.

A liderança do Brasil resultará em um confronto contra o segundo colocado do Grupo J, formado por Polônia, Sérvia e Itália. Os poloneses estão na primeira colocação, com três pontos, e ficam à frente dos sérvios – também estão com três pontos – por terem vencido o confronto direto entre as equipes.

Os classificados do Grupo J serão decididos ainda nesta sexta, quando a Polônia enfrenta a Itália, que ainda não somou pontos na terceira fase. O Brasil jogará a semifinal no próximo sábado, ainda sem horário definido. O torneio acontece na Itália e na Bulgária.