Mundial de vôlei: Brasil vence China na última rodada da 1ª fase

Jogando na cidade de Ruse, na Bulgária, a seleção brasileira de vôlei venceu a China por 3 sets a 0 na manhã desta terça-feira, com parciais de 25-21, 25-22 e 25-17. Com a vitória, o Brasil encerrou a primeira fase com quatro vitórias em uma derrota no equiibrado grupo com Canadá, França e Holanda.

Com os onze pontos conquistados, o Brasil assume a liderança do grupo B, mas ainda depende da última partida, entre Canadá e França para definir sua colocação na chave. Em caso de vitória canadense por 3 a 0 ou 3 a 1, o Brasil cairá para o segundo lugar.

Classificando-se em primeiro, os brasileiros disputarão a segunda fase no grupo F, ao lado de Austrália, Bélgica e Eslovênia. Avançando na segunda colocação, o Brasil irá para o grupo E, com Itália, Finlândia e o terceiro colocado do Grupo C, atualmente a Rússia.

A segunda fase do Mundial de vôlei começa na sexta-feira. Tanto o Grupo E quanto o Grupo F serão disputados na Itália.