Mundial de Vôlei: Brasil vence Canadá e se classifica

A seleção brasileira de vôlei masculino derrotou o Canadá nesta segunda-feira por 3 sets a 1 (parciais de 25-22, 19-25, 25-23 e 25-18), pela quarta rodada da Liga Mundial, em Ruse, na Bulgária, se garantiu na segunda fase. O Brasil ultrapassou a França e subiu para o terceiro lugar na tabela.

Depois de perder para a Holanda no último sábado, por 3 a 1, o tricampeão Brasil caiu para a quarta colocação, mas a derrota do Egito para os holandeses, nesta segunda, classificou a seleção brasileira para a próxima fase.

Na próxima terça-feira, às 14h (de Brasília), a seleção joga contra a China, lanterna do grupo, pela última rodada da primeira fase. Para avançar no segundo lugar, os brasileiros precisam vencer por dois ou mais sets de diferença e torcer contra o Canadá, que enfrenta os franceses no mesmo dia.