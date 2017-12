Mundial de halterofilismo tem primeira transgênero medalhista

O Mundial de Halterofilismo (levantamento de peso) entrou para a história do esporte por ser a primeira competição mundial a ter uma atleta transgênero medalhista. A neozelandesa Laurel Hubbard levou a prata na categoria acima de 90 quilos e trouxe a primeira medalha nesse tipo de competição para seu país. A disputa ocorreu na cidade de Anaheim, nos EUA.

Laurel Hubbard nasceu como Gavin Hubbard e quebrou recordes na categoria juvenil para atletas com mais de 105 quilos na Nova Zelândia. em 1998. Passou a competir na categoria feminina neste ano, aos 39 anos de idade.

Conseguiu levantar 124 quilos no arranco e 151 quilos no arremesso, somando 275 quilos, o que a deixou na segunda colocação, atrás apenas da americana Sarah Robles, que conseguiu 284 quilos no total.