Com 24 times, Mundial de Clubes de 2021 será disputado na China

A primeira edição expandida do Mundial de Clubes, com presença de 24 times, será realizada na China em 2021. O anúncio foi feito nesta quinta-feira 24 por Gianni Infantino, presidente da Fifa, a repórteres após evento da entidade em Xangai.

Segundo informações da agência Reuters, Infantino antecipou que o torneio ocorrerá entre junho e julho de 2021. Mais detalhes sobre a quantidade de vagas por continente e os critérios de classificação devem ser anunciados nas próximas semanas, declarou o dirigente.

Em 2019 e 2020, o Mundial de Clubes será disputado no Catar. Neste ano o torneio contará com sete participantes (o campeão de cada confederação e um representante do país sede), com jogos entre 11 e 21 de dezembro.

“O novo [torneio] será uma competição que qualquer pessoa que adora futebol está ansiosa para assistir. É a primeira Copa do Mundo real e verdadeira onde os melhores clubes competirão”, disse Infantino.