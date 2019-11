Multidão faz festa em frente ao CT do Flamengo antes do embarque

O Flamengo embarcou na tarde desta quarta-feira para Lima, no Peru, onde fará a final da Copa Libertadores da América, contra o River Plate, da Argentina, no próximo sábado 23. Horas antes do início da viagem, milhares de torcedores se concentraram em frente ao CT Ninho do Urubu antes da saída do elenco para Aeroporto do Galeão.

Apesar do esquema especial para o transporte dos atletas, inclusive com a presença de batedores para facilitar a chegada do ônibus, houve confusão na chegada ao Galeão. Uma grade de isolamento na entrada do ônibus cedeu e retardou a passagem da comitiva rubro-negra. Tentando controlar a multidão, a polícia chegou a utilizar bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os torcedores.

O técnico da equipe Jorge Jesus comandou um treino pela manhã, trabalhando detalhes importantes pensando no jogo decisivo. No sábado, o Flamengo enfrenta o River Plate em jogo único na decisão da Libertadores. A partida – inicialmente marcada para a cidade de Santiago (Chile) – foi transferida para Lima, no Peru.

(com Gazeta Press)