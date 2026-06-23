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Esporte

Muller chama Haaland de ‘normal’ — norueguês já fez quatro gols em dois jogos

Ex-jogador considera que o centroavante do Manchester City passaria vergonha se voltasse ao meio-campo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 22h04 | Atualizado em 24 jun 2026, 08h18
Jogador de futebol Erling Haaland, loiro, sorrindo e com a mão na orelha, vestindo camisa preta com o número 9, em um estádio lotado com torcedores e um placar eletrônico ao fundo exibindo NORWAY e GOAL
Erling Haaland: dois gols por jogo na Copa // (Tom Weller/Getty Images)
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Muller chama Haaland de ‘normal’ — norueguês já fez quatro gols em dois jogos Priorize VEJA no Google

O ex-jogador Muller considera Erling Haaland um “jogador normal” apesar dos quatro gols marcados em apenas dois jogos de Copa do Mundo. Em programa do Estadão, Muller afirmou que o atacante norueguês passaria vergonha se voltasse ao meio-campo.

“Você quer que eu fale do Haaland?”, questionou Muller. “Jogador normal.”

“A maioria dos gols dele é dentro da área. Ele sabe finalizar, sabe cabecear. Isso é o mínimo que o atacante aprende a fazer”, disse o ex-São Paulo. 

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“Eu falei essa frase há uns 20 anos atrás e muita gente copiou. Eu falei que quando o atacante sai da área, o gol não vem atrás dele. Então, o Haaland fica. Ele é de área, ele não sai, ele não vem para o meio-campo porque ele sabe que vai passar vergonha. Então, ele fica na área, a bola chega, e ele sabe finalizar. Eu acho que ele tem essa qualidade. É um bom finalizador e a bola chega, e chega com qualidade e ele finaliza bem”, concluiu.

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No retorno da Noruega para a Copa do Mundo em 28 anos, Haaland precisou de um jogo para se tornar o primeiro do país a marcar duas vezes em um mesmo jogo com seus dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Iraque. Na segunda partida, ele marcou mais dois gols e se tornou o artilheiro histórico do seu país na vitória por 3 a 2 contra Senegal. 

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Já Muller participou de três Copas do Mundo, entrou em campo em dez partidas, sendo titular em cinco delas. Marcou dois gols e deu uma assistência. Detalhe, ambos de gols no oportunismo de estar dentro da infame área da qual o “normal” Haaland se recusa a sair.

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