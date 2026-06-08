Mulher de Marquinhos responde críticas por reclamar de malas na Copa

Carol Cabrino, mulher do zagueiro Marquinhos, se irritou com as críticas que recebeu após reclamar de preparar as malas para a Copa do Mundo. Ela havia desabafado que está sendo um caos se preparar para a viagem, já que tem quatro filhos pequenos.

“Como a internet está chata. É por essas e outras que às vezes dá vontade de não continuar aqui. Não sei se vocês lembram, mas tenho quatro filhos. Amamento. Na verdade, nem durmo direito na madrugada. Meu neném recém-nascido tem três meses. Sou uma supermãe, a cada três horas, no mínimo, tenho que dar peito para o meu filho, fora tudo o que tenho que fazer com ele. Infelizmente, ele está doente agora e só fica tranquilo no meu colo. Ninguém falou que é um problema, mas quem me conhece sabe que é sempre uma dificuldade minha fazer mala. Não é uma mala, nem duas, nem três. São quatro crianças, é uma mala para cada uma mais a minha. São mais de 60 dias viajando, tem lugar que está inverno e lugar que está verão. O caos e fazer mala é só um cortezinho da minha vida, mas é óbvio que isso nunca seria um grande problema”, concluiu Carol.

Carol e Marquinhos são pais de Maria Eduarda, de 8 anos, Enrico, de 6, Martina, de 4, e Filippo, de apenas três meses.

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