Mulher de jogador da seleção ostenta cozinheira de Paris e equipe nos EUA

Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, vive entre a Europa e o Brasil — e mantém um patrimônio imobiliário à altura da carreira internacional. O jogador tem imóveis de alto padrão, entre eles uma mansão em Paris, casas de luxo no litoral paulista e uma cobertura milionária.

Na Copa do Mundo, a estrutura familiar também chama atenção. Em Nova Jersey, estado que abriga a delegação brasileira nos Estados Unidos, familiares dos atletas alugaram casas nas proximidades para ficarem mais perto dos jogadores. É o caso de Carol Cabrino, mulher de Marquinhos, que levou uma equipe completa para acompanhar o marido durante o torneio. Além dos parentes, a comitiva inclui profissionais contratados, como babá, assessora, filmmaker e até uma cozinheira levada de Paris, onde o casal mora.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Publicidade