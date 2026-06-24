Mulher de Casemiro reage a críticas à postura do jogador

Anna Mariana saiu em defesa do marido, Casemiro, após o jogador da seleção brasileira ser alvo de críticas nas redes sociais. A influenciadora rebateu um comentário de um influenciador que condenou a postura do volante durante uma entrevista após a vitória do Brasil sobre o Haiti, na sexta-feira, 19.

Na ocasião, Casemiro foi questionado se a seleção havia “vencido e convencido” após o resultado da partida. O jogador respondeu em tom irônico, fazendo referência ao placar do confronto, o que gerou reação negativa de parte do público.

Ao rebater os comentários, Anna questionou a forma como o influenciador se manifestou e afirmou que ele também teria sido desrespeitoso ao criticar o atleta. “Você, desrespeitoso desse jeito, chamando outra pessoa de burra e querendo ensinar alguém a falar?”, escreveu.

A influenciadora ainda criticou quem faz cobranças acompanhadas de ofensas. “Aí chama de burro e fala ‘com todo o respeito’. Respeito onde? Me poupe”, publicou Anna Mariana ao defender o marido.

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