Mulher de 61 anos bate o próprio recorde de maior tempo na prancha abdominal

Aos 61 anos, a canadense DonnaJean Wilde bateu o próprio recorde de maior tempo em prancha abdominal já alcançado por uma mulher, permanecendo 5 horas na posição na quarta-feira, 6, durante a competição Huntsman World Senior Games em Utah, nos Estados Unidos.

Em março de 2024, ela havia atingido o marco de 4 horas, 30 minutos e 11 segundos, reconhecido pelo Guinness World Records. A organização afirmou à ABC News que recebeu a solicitação e irá analisar as evidências para confirmar o novo recorde. Wilde é também detentora do recorde de maior número de flexões feitas em uma hora por uma mulher, com 1.575. À emissora americana, ela contou que deseja superar seu próprio número e chegar a 1.600 flexões em uma hora.

Professora aposentada da educação infantil, Wilde vive em Alberta, no Canadá, tem cinco filhos e 12 netos. Ela começou a praticar a prancha há mais de uma década, após uma fratura no pulso que a impedia de realizar outros exercícios, como musculação e corrida, por conta do gesso. Ela decidiu tentar o recorde por incentivo da família – seus treinos, inclusive, contaram com a ajuda da neta de 3 anos, que deitava em suas costas durante o exercício.

Veja um vídeo do momento em que DonnaJean Wilde bate seu recorde:

Continua após a publicidade