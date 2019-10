Mourinho recusa proposta do Lyon, pois ‘já tem nova equipe’

O Lyon procura um novo técnico desde a última terça-feira, 8, quando o brasileiro Sylvinho foi demitido. O presidente do clube francês, Jean-Michel Aulas, declarou nesta quinta, 10, em coletiva, que ofereceu uma proposta para José Mourinho, desempregado desde o ano passado, mas o português recusou a oferta pois ‘já tem uma nova equipe’.

“Tivemos uma troca de mensagens bastante agradável. Foi gratificante para todos nós. Ele, porém, não aceitou a nossa proposta de reunião, porque já escolheu outra equipe para trabalhar”, afirmou o presidente do Lyon.

Segundo a rádio francesa RMC, José Mourinho recusou a proposta porque deseja voltar a trabalhar no Campeonato Inglês. O clube mais cotado, de acordo com a imprensa inglesa, é o Tottenham, que atravessa má fase sob comando do técnico Mauricio Pochettino. O Manchester United, seu último clube, também é uma possibilidade para o técnico português.

José Mourinho está desempregado desde dezembro de 2018. Desde então, ele atua como comentarista e frequentemente fala sobre seu futuro. O português recentemente relevou que recusou uma proposta da China porque gostaria de trabalhar em uma liga mais atrativa.