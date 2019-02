Motoristas de ônibus de Londres aprovam indicativo de greve

Londres, 9 jun (EFE).- Os motoristas de ônibus de Londres votaram a favor do indicativo de greve para reivindicar um bônus salarial por trabalharem durante os Jogos Olímpicos, anunciaram neste sábado fontes sindicais.

A maioria dos filiados ao sindicato Unite, que representa cerca de 20 mil motoristas na capital britânica, respaldou a paralisação, que seria realizada em uma data ainda não definida caso não haja avanços nas negociações com a diretoria.

Os motoristas de ônibus reivindicam um bônus de 500 libras (R$ 1,5 mil) mensais por pessoa por trabalhar durante os Jogos, assim como ocorrerá com colegas de outros meios de transporte.

O Unite decidirá nos próximos dias se fixa uma data para a greve, à espera da resposta da diretoria de transporte.

Calcula-se que, durante os Jogos Olímpicos deste ano, que serão realizados de 27 de julho a 12 de agosto em Londres, a rede de ônibus londrina transportará cerca de 800 mil passageiros adicionais.

O correto funcionamento do sistema de transporte é um dos principais desafios para as autoridades britânicas durante o evento, em meio a temores de superlotação e falhas principalmente no já sobrecarregado sistema de metrô. EFE