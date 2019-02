MotoGP: Dani Pedrosa conquista pole na Catalunha

O espanhol Dani Pedrosa, da Honda, conquistou a pole position no treino classificatório para o GP da Catalunha, na Espanha, neste sábado, ao marcar 1min40s985. O também espanhol Jorge Lorenzo, da Yamada, foi o segundo, com 1min41s100, seguido pelo compatriota Marc Márquez, da Honda, que venceu todas as seis corridas do ano até agora, com 1min41s135. A corrida será neste domingo, às 9h (de Brasília).

Acompanhe VEJA Esporte no Facebook

Siga VEJA Esporte no Twitter

Márquez trocou de moto duas vezes durante o treino deste sábado e chegou a liderar a sessão, mas foi ultrapassado por Pedrosa e Lorenzo. O líder do campeonato também sofreu uma queda na curva 1 do circuito a menos de um minuto do final do treino. Essa foi a primeira queda de Márquez na temporada.

(Com Estadão Conteúdo)