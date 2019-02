Motivado na nova equipe, Massa elogia Frank Williams

Feliz com a mudança para a Williams, o brasileiro Felipe Massa já iniciou os trabalhos na fábrica da equipe, em Grove. Ele lembrou que a Williams teve vários pilotos brasileiros, como Nelson Piquet e Ayrton Senna, e espera ajudá-la a voltar aos tempos áureos, quando lutava constantemente pelos títulos na Fórmula 1.

Massa também revelou satisfação pela oportunidade de trabalhar com Frank Williams. “Frank é uma das pessoas mais famosas do paddock e é admirado por todos. Não o conhecia muito bem antes de me juntar à equipe, mas após passar um tempo com ele, é um cara muito legal e estou ansioso para correr para ele”, disse.

Felipe Massa e o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo: Verdeiro homem Ferrari

Protagonista na Fórmula 1 nas décadas de 1980 e 1990, a Williams não conseguiu manter o alto nível nos últimos anos e não vence desde 2012, quando o venezuelano Pastor Maldonado triunfou no GP da Espanha. Em 2013, a equipe somou apenas cinco pontos e ficou em nono lugar no Mundial de Construtores.

O primeiro período de testes coletivos da pré-temporada na Fórmula 1 será entre 28 e 31 de janeiro, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, quando a Williams testará seu novo carro, o FW36. A temporada 2014 começará em 16 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne, a primeira das 19 etapas do campeonato.

A temporada de 2014 Data Local Autódromo 16/03 Austrália Melbourne 30/03 Malásia Sepang 06/04 Bahrein Sakhir 20/04 China Xangai 11/05 Espanha Barcelona 25/05 Mônaco Monte Carlo 08/06 Canadá Montreal 22/06 Áustria Red Bull Ring 06/07 Inglaterra Silverstone 20/07 Alemanha Hockenheim 27/07 Hungria Budapest 24/08 Bélgica Spa-Francorchamps 07/09 Itália Monza 21/09 Cingapura Marina Bay 05/10 Japão Suzuka 12/10 Rússia Sochi 02/11 Estados Unidos Austin 09/11 Brasil Interlagos 23/11 Abu Dhabi Yas Marina

(Com Estadão Conteúdo)