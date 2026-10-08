Morte de Maradona: promotoria indica pena a ser cumprida em caso de condenação

Outros três integrantes da equipe médica — um psicólogo, um enfermeiro e o coordenador da enfermagem — foram acusados de homicídio culposo (sem intenção de matar). Patricio Ferrari pediu penas de cinco anos de prisão para o psicólogo e de quatro anos para os outros dois acusados.

O promotor ressaltou que, no caso deles, o julgamento não comprovou indiferença, mas sim um “conjunto de ações negligentes e imprudentes”.

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Ferrari se absteve de pedir a prisão imediata dos acusados caso fossem considerados culpados, mas solicitou que fossem impedidos de sair do país. A promotoria decidiu não apresentar denúncia contra um sétimo acusado, o médico clínico Pedro Di Spagna.

“Não consigo acreditar, ainda não caiu a ficha”, exclamou Di Spagna a jornalistas após ouvir o pedido de absolvição feito pela promotoria.

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– “Evitável” –

Os promotores exibiram mais uma vez as fotos de Maradona já falecido. Suas filhas Dalma, Gianinna e Jana, presentes na sala, não conseguiram conter o choro nesse momento. “A morte era evitável e o atendimento médico foi inadequado”, disse em sua alegação o outro promotor do caso, Cosme Iribarren.

Maradona morreu aos 60 anos no dia 25 de novembro de 2020, em decorrência de um edema pulmonar e uma parada cardiorrespiratória durante uma internação domiciliar em Tigre, na região metropolitana de Buenos Aires.

O astro se recuperava de uma cirurgia bem-sucedida para tratar um hematoma subdural na cabeça.

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– “À própria sorte” –

Segundo Patricio Ferrari, os integrantes da equipe médica “infringiram os deveres de seu cargo, praticaram ações contrárias à arte de curar, omitiram todos os atos que deveriam executar e colocaram Maradona em uma situação de desamparo, deixando-o à própria sorte”.

“Havia um grupo de improvisados que em todo momento esqueceu que estava cuidando de um paciente vulnerável e complexo”, disse Ferrari. Fernando Burlando, advogado de duas das filhas de Maradona, disse a jornalistas na porta do tribunal que as alegações dos promotores haviam sido “brilhantes”.

Os acusados alegam inocência. Após as alegações, o advogado da psiquiatra Cosachov considerou que “não está provado o dolo eventual” no caso dela. “É um ponto fraco da argumentação da promotoria”, disse à AFP o advogado de defesa Vadim Mischanchuk.

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Após quase 45 audiências e mais de 100 depoimentos, entre testemunhas e acusados, “o núcleo central da acusação permaneceu intacto”, segundo o promotor.

O julgamento entrou nesta quinta-feira em sua reta final, com o início das alegações da promotoria e das partes acusadoras, cuja duração prevista é de duas semanas.

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(Com AFP)