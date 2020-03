Morre técnico da seleção de esgrima, com suspeita de coronavírus

View this post on Instagram

Essa foi nossa primeira competição internacional juntos. Minha primeira medalha internacional ao seu lado. Você foi um dos grandes responsáveis por eu ser apaixonado por esse esporte. Foram mais de 15 anos juntos, na sala de esgrima, em viagens, no fundo da pista. Conquistas, vitórias e derrotas. Mas independente do resultado, você sempre estava lá, fosse para me parabenizar e comemorar comigo, ou me dar uma lição e me fazer enxergar meus erros. Você me fez atleta e homem. Não sei como te agradecer. Espero que descanse em paz, meu querido amigo e técnico Gennady!