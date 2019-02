Morre segundo palmeirense envolvido em briga de torcidas

O Hospital São Camilo, na Zona Oeste de São Paulo, informou que o torcedor do Palmeiras Guilherme Vinícius Jovanelli, de 19 anos, teve morte encefálica na manhã desta terça-feira. Ele participou da briga entre torcedores do Corinthians e Palmeiras no domingo antes do clássico paulista, e na segunda-feira, segundo o boletim médico do hospital, estava em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva e seu quadro era instável.

No domingo, outro palmeirense, André Alves Lezo, 21 anos, morreu depois de ser atingido por um tiro na cabeça durante a mesma confusão. O corpo de André foi enterrado nesta segunda. Após a briga que já matou duas pessoas, a Federação Paulista de Futebol, acatando pedido da delegada Margarette Barreto, do Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância), proibiu a entrada em estádios das torcidas organizadas Manche Verde e Gaviões da Fiel, respectivamente, do Palmeiras e Corinthians.