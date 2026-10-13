Morre o jornalista esportivo Silvio Barsetti, coordenador da CBF

O jornalista esportivo Silvio Barsetti morreu na madrugada desta terça-feira, 13, aos 61 anos, por complicações de um câncer. Com passagens por diversos veículos, Barsetti atuava desde 2023 como coordenador de comunicação da CBF.

Ele foi diagnosticado com um melanoma metastático no ano passado. Desde então, passou por uma cirurgia no cérebro e foi submetido a uma série de sessões de radioterapia, mas não resistiu à doença agressiva.

Em nota, a CBF lamentou o falecimento, e informou que o jornalista será homenageado com um minuto de silêncio antes do amistoso desta noite da Seleção Brasileira Feminina com a Argentina, na Arena de Pernambuco, “em reverência à sua trajetória no jornalismo e contribuição para a CBF”.

Na instituição, Barsetti atuou como editor do site, divulgando campeonatos e informações dos clubes filiados, além de coordenar as coberturas da entidade em diversas convocações. “Para as pessoas mais próximas, era conhecido por sua personalidade única e irreverente, pelo humor ácido e pelo carinho e atenção que demonstrava com parentes e amigos”, descreve a nota.

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Ao longo de sua carreira, iniciada em 1988, Silvio cobriu as áreas de política, cultura e esporte, passando pelo Jornal dos Sports, Jornal do Brasil, O Dia e O Estado de S.Paulo. Foi também autor de livros como A Farra dos Guardanapos e O Outro Lado do Poder: A História da Política Brasileira Pela Ótica das Prostitutas. Antes de trabalhar na CBF, também assinou uma coluna no portal Terra.

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