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Esporte

Morre o ex-jogador Jorge Veras, o ‘homem Grenal’, aos 67 anos

Atleta também atuou como treinador de diversas equipes brasileiras

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 11h53
Homem careca sorridente, vestindo camisa verde e azul, segura uma camisa branca de futebol com o número 11 e o nome Jorge Veras em um estádio lotado
Jorge veras: o 'homem Grena' (Instagram/Reprodução)
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Morreu nesta quinta-feira, 22, aos 67 anos, o ex-jogador do Grêmio e ex-técnico brasileiro Jorge Veras, em decorrência de um câncer no pâncreas. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais.

Conhecido como o “homem grenal”, Veras marcou quatro gols no clássico gaúcho, enquanto atuava pelo Grêmio entre 1987 e 1988. “Foi uma passagem curta, mas muito vitoriosa. Já no meu primeiro Gre-Nal, marquei os dois gols da vitória e caí nas graças da torcida. Também fiz um gol na decisão do Gauchão de 1987″,  disse o ídolo à equipe de comunicação do Grêmio em 2023.

Formado na base do Fortaleza, o atacante jogou também pelo Ceará, Grêmio, Ferroviário e Criciúma. Em 2016, se juntou ao Ferroviário como auxiliar técnico, antes de assumir o comando do time. Como treinador, atuou também times como Fortaleza, 4 de Julho, Floresta e Guarany de Sobral.

Nas redes sociais, diversos clubes lamentaram o falecimento de Veras. “Ele teve papel importante na identificação e formação de atletas, ajudando a revelar nomes como Max Walef, Walfrido, Edinho e Romarinho” escreveu o Fortaleza. “Ele marcou época vestindo o nosso manto e deixou seu nome na história do Tricolor”, atestou o Grêmio. Ele deixa a esposa, Raquel Veras, cinco filhos e sete netos.

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