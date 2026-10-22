Morre o ex-jogador Jorge Veras, o ‘homem Grenal’, aos 67 anos

Morreu nesta quinta-feira, 22, aos 67 anos, o ex-jogador do Grêmio e ex-técnico brasileiro Jorge Veras, em decorrência de um câncer no pâncreas. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais.

Conhecido como o “homem grenal”, Veras marcou quatro gols no clássico gaúcho, enquanto atuava pelo Grêmio entre 1987 e 1988. “Foi uma passagem curta, mas muito vitoriosa. Já no meu primeiro Gre-Nal, marquei os dois gols da vitória e caí nas graças da torcida. Também fiz um gol na decisão do Gauchão de 1987″, disse o ídolo à equipe de comunicação do Grêmio em 2023.

Formado na base do Fortaleza, o atacante jogou também pelo Ceará, Grêmio, Ferroviário e Criciúma. Em 2016, se juntou ao Ferroviário como auxiliar técnico, antes de assumir o comando do time. Como treinador, atuou também times como Fortaleza, 4 de Julho, Floresta e Guarany de Sobral.

Nas redes sociais, diversos clubes lamentaram o falecimento de Veras. “Ele teve papel importante na identificação e formação de atletas, ajudando a revelar nomes como Max Walef, Walfrido, Edinho e Romarinho” escreveu o Fortaleza. “Ele marcou época vestindo o nosso manto e deixou seu nome na história do Tricolor”, atestou o Grêmio. Ele deixa a esposa, Raquel Veras, cinco filhos e sete netos.