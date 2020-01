Morre Kobe Bryant, ex-jogador da NBA e lenda do basquete

Morreu neste domingo 26, o ex-jogador de basquete e lenda da NBA Kobe Bryant. A informação foi dada em primeira mão pelo site TMZ e confirmada pelas autoridades americanas. O americano de 41 anos estava viajando com pelo menos outras quatro pessoas em seu helicóptero particular quando a aeronave caiu, por volta das 10h da manhã (horário local), produzindo um incêndio no condado de Calabasas, em Los Angeles. Segundo a revista americana People, uma das outras pessoas a bordo era a filha do jogador Gianna, de 13 anos, que sonhava em se tornar uma jogadora de basquete.

Kobe usava seu helicóptero para viajar desde quando jogava pelo Lakers e fazia com frequência o trajeto entre sua casa em Newport Beach, e o ginásio Staples Center, em Los Angeles, na Califórnia. Bryant, cujo apelido é Black Mamba (uma referência à espécie de cobra africana) é considerado um dos maiores jogadores da história da NBA: foi a estrela de 18 times All-Star durante seus 20 anos de carreira no Lakers. Em 2016, quando o jogador deixou as quadras, o time aposentou as duas camisas de Kobe, com os números oito e 24 – tornando-o o único jogador na história da equipe a receber essa honra.

Amigo de Oscar Schmidt e vencedor de Oscar – Kobe Bean Bryant nasceu em 23 de agosto de 1978, na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. Filho de Joe Bryant, jogador de basquete que também fez carreira na NBA e jogou na Itália, quando criança o pequeno Kobe cresceu à beira da quadra vendo jogar um dos grandes jogadores brasileiros da história, Oscar Schmidt, companheiro de equipe de seu pai.

Depois de sua aposentadoria, passou a investir em produções cinematográficas. Em 2018, seu curta-metragem animado entitulado Dear Basketball (Querido Basquete, na tradução do inglês), baseado em um poema escrito pelo próprio jogador na iminência de sua aposentadoria, venceu o Oscar da categoria.

Última mensagem na véspera – Na madrugada deste domingo, Kobe Bryant fez questão de ir as redes sociais homenagear o colega LeBron James, que hoje joga pelo Lakers, por ter superado sua marca de 33.643 pontos marcados em duas décadas na NBA na partida da equipe neste sábado. “Continue a fazer o jogo evoluir. Muito respeito por você, meu irmão”, disse Kobe em uma postagem no Twitter.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

