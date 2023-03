Morre Just Fontaine, lenda do futebol francês, aos 89 anos

Just Fontaine, lenda do futebol francês, morreu, aos 89 anos, nesta quarta-feira, 1º. A informação foi divulgada pela agência de notícias AFP, com um comunicado da família do ex-jogador que é até hoje é o maior artilheiro em uma única edição de Copa do Mundo, com seus 13 gols marcados em 1958.

Natural de Marrakech, cidade do Marrocos, Fontaine nasceu dia 18 de agosto de 1933 e faria 90 anos em 2023. Filho de um francês e uma espanhola, começou a carreira no clube marroquino USM Casablanca antes de brilhar por Nice e Stade Reims. Em 1958, defendeu a seleção francesa no Mundial, quando marcou 13 gols em seis partidas, construindo recorde histórico.

Nas redes sociais, o Reims, clube em que o Fontaine se aposentou, em 1962, publicou uma homenagem. “Uma estrela do futebol francês, um artilheiro inigualável, um lendário Rémois. À sua família, aos seus entes queridos, o Stade Reims apresenta as mais sinceras condolências.”

𝗨𝗻𝗲 𝗲́𝘁𝗼𝗶𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗶𝘀, 𝘂𝗻 𝗯𝘂𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗵𝗼𝗿𝘀 𝗽𝗮𝗶𝗿, 𝘂𝗻 𝗥𝗲́𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗹𝗲́𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮𝗶𝗿𝗲 💫 À sa famille, à ses proches, le SDR adresse ses plus sincères condoléances 🙏#JustFontaine #LégendeSDR pic.twitter.com/0oFAIKJ9AB — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 1, 2023