Morre jovem atingida por garrafa antes de Palmeiras e Flamengo

Gabriela Anelli Marchiano, jovem palmeirense de 23 anos, é mais uma vítima da violência que assombra o futebol brasileiro há décadas. Ela morreu na manhã desta segunda-feira (10), após ser atingida por uma garrafa quando estava na fila para entrar na partida entre Palmeiras e Flamengo, no último sábado (8), no Allianz Parque, em São Paulo. A morte de Gabriela, que estava internada na Santa Casa de Misericórdia, na região central da capital paulista, foi confirmada pela prima, Mariana Anelli, em entrevista à TV Bandeirantes.

Segundo testemunhas, a vítima ainda aguardava para adentrar ao estádio, quando começou uma confusão envolvendo torcedores do Palmeiras e flamenguistas. A Polícia Militar chegou ao local e para conter o tumulto, usou gás de pimenta. Neste momento, um homem teria jogado uma garrafa de vidro, que acertou o pescoço de Gabriela, atingindo uma artéria. A jovem foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde foi internada em estado grave. Segundo a Bandeirantes, durante uma cirurgia, ela teria sofrido duas paradas cardíacas. A Secretaria de Segurança do Estado afirmou que o homem, suspeito de ter lançado a garrafa, foi preso em flagrante.

Nas redes sociais, amigos da vítima chegaram a fazer campanha por doações de sangue. Até jogadores do Palmeiras, como Dudu e Piquerez, divulgaram a ação em seus perfis.

“Essa violência no futebol precisa acabar, o fanatismo no futebol precisa acabar. A família sofre. Precisa acabar! As pessoas estão ficando fanáticas, ficando doentes por causa do futebol. Essas pessoas precisam ser punidas”, afirmou Mariana.

O Palmeiras, em suas redes sociais, lamentou a morte da torcedora e chamou o episódio de “barbárie”. Dudu também postou mensagem em seus perfis. Outro atleta que lamentou a tragédia foi o ex-palmeirense Gabriel Jesus. O atacante do Arsenal postou foto de Gabriela e protestou contra a violência no esporte, que fez nova vítima.

Nota do Palmeiras

“Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado”.

“Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento. Manifestamos solidariedade à família da palmeirense e cobramos celeridade na apuração deste crime, que fere a nossa razão de existir e compromete a imagem do futebol brasileiro.”