Morre Fábio Koff, ex-presidente do Grêmio, aos 87 anos

Fábio Koff, ex-presidente do Grêmio, morreu na manhã desta quinta-feira, aos 87 anos, em Porto Alegre. A notícia foi publicada no site oficial do clube portoalegrense. Ele estava internado desde o último final de semana no Hospital Moinhos de Vento para tratar uma infecção generalizada.

Fábio Koff esteve no comando, no período em que o Grêmio conquistou seu maior título, o Mundial de 1983, e também as duas primeiras Libertadores da América, em 1983 e 1995.

Na página oficial, o clube manifestou pesar:

“Com enorme pesar o Grêmio informa o falecimento do seu eterno presidente Fábio André Koff, nesta quinta-feira, aos 86 anos. O Clube expressa toda consternação pela perda de um símbolo de sua história, responsável pela maior glória já alcançada dentro de campo, e solidariza-se com sua família, amigos e com a torcida tricolor.”