Morre Émerson Leal, ex-volante do Grêmio, aos 46 anos

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O ex-volante do Grêmio, Émerson Leal, faleceu aos 46 anos em Esteio, RS, após sofrer um infarto há uma semana. Ídolo da torcida tricolor, ele foi campeão da Copa do Brasil e do Gauchão em 2001, e sempre conviveu com problemas cardíacos desde a época de jogador. Sua partida prematura marca o luto no futebol gaúcho.

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O ex-jogador Émerson Leal morreu nesta terça, 27, aos 46 anos em Esteio, no Rio Grande do Sul. O ex-volante do Grêmio estava internado em estado grave após sofrer um infarto durante uma partida com amigos há uma semana.

Émerson infartou depois de jogar por cerca de 20 minutos, segundo o jornal Zero Hora. Ele recebeu primeiros socorros de um médico presente no local e recebeu massagem cardíaca antes da chegada da ambulância. No hospital, ele permaneceu na UTI desde então.

Desde a época que jogava profissionalmente, Émerson sofria com problemas cardíacos e chegou a dar uma pausa na carreira por conta de alterações detectadas em exames.

Chegou à base do Grêmio em 1999 e subiu ao elenco profissional do clube em 2001, ano em que foi campeão gaúcho e da Copa do Brasil. Na temporada seguinte, participou da campanha semifinalista da Libertadores e do Brasileirão do clube.

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Em 2004, foi emprestado ao Sport no primeiro semestre, mas retornou ao Grêmio em agosto. Em novembro daquele ano, exames médicos identificaram alterações cardíacas que o afastaram dos gramados.

Passou por Novo Hamburgo, Universidade-RS e Juventude, antes de retornar ao Grêmio em 2007, mas encerrar a passagem brevemente no ano seguinte. Encerrou a carreira oficialmente em 2001 no Canoas.

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Confira a nota do Grêmio:

“Grêmio lamenta o falecimento do ex-volante Émerson Leal

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Jogador foi campeão da Copa do Brasil e do Gauchão de 2001

É com imenso pesar que o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica o falecimento do ex-volante Émerson Leal, de 46 anos, ocorrido nesta terça-feira, em Esteio/RS.

Émerson da Silva Leal iniciou sua trajetória nas categorias de base do Grêmio em 1999, chegando ao elenco profissional dois anos depois. Fez parte do plantel campeão gaúcho e da Copa do Brasil de 2001. Na temporada seguinte, teve participação importante na campanha gremista até as semifinais da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro.

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Em novembro de 2004, o jogador foi afastado dos gramados após exames médicos identificarem alterações cardíacas. Retornou ao elenco em 2007 e permaneceu no Clube até o ano seguinte. Com a camisa tricolor, disputou 113 partidas e marcou cinco gols.

O Grêmio se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor.”