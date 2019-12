Morre Dona Salomé, torcedora-símbolo do Cruzeiro

Maria Salomé da Silva, torcedora-símbolo do Cruzeiro e conhecida no clube como Dona Salomé, morreu na madrugada desta terça-feira, 10, vítima de uma parada cardíaca, aos 86 anos. Ela estava internada desde o último domingo 8, quando passou mal no Mineirão, durante a derrota que decretou o rebaixamento da equipe mineira para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história.

Figura presente em praticamente todas as partidas dos times de futebol e vôlei do Cruzeiro, Dona Salomé foi socorrida às pressas das arquibancadas na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras. Foi levada de ambulância ao o pronto-socorro no bairro de Santa Efigênia, em Belo Horizonte, mas não resistiu a complicações cardíacas.

O Cruzeiro e alguns de seus ídolos prestaram homenagens a Salomé nas redes sociais. “O Cruzeiro Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento de Maria Salomé da Silva, a nossa Dona Salomé. Mais do que uma torcedora ilustre, que apoiou o time ao longo de seus 86 anos, Salomé esteve no convívio diário de funcionários e associados no Clube Cruzeiro Barro Preto, onde era colaboradora.”

O Cruzeiro presta solidariedade aos familiares e aos mais de nove milhões de torcedores, que neste dia 10 de dezembro se tornam órfãos de uma das mais apaixonadas cruzeirenses.

“Que Deus possa recebê-la bem, dona Salomé. Que sua família possa ter a luz necessária para atravessar esse momento. Era um símbolo da torcida do Cruzeiro . E sempre me tratou muito bem”, escreveu o ex-jogador Alex, ídolo do clube.

"Q Deus possa recebê-la bem dona Salomé. Q sua família possa ter a luz necessária para atravessar esse momento. Era um símbolo da torcida do @cruzeiro . E sempre me tratou mto bem… #ripSalomé🙏🏽"

O levantador da seleção brasileira de vôlei Willian, com passagem vitoriosa pelo Cruzeiro, também se manifestou.“Notícia triste! Uma das pessoas mais incríveis que conheci na minha vida. Cheia de energia e disposição, Dona Salomé estava sempre com esse sorriso no rosto. Me lembro dela limpando os bebedouros do barro preto sempre cantando e transmitindo essa alegria para todos! Torcendo em todos os jogos com a sua raposinha nas mãos. O céu está mais feliz e muito mais azul!! Descanse em paz Dona Salomé!

O estádio do Mineirão, sua segunda casa, e o perfil da Copa do Brasil também lamentaram a notícia.

Que notícia devastadora! Salomé é um símbolo. Alegria e fidelidade ao clube de coração. Sempre presente aqui no Mineirão e cheia bom humor e sorriso. Força para a família e amigos. Te amamos, Dona Salomé!