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Morre Dino Sani, campeão da Copa de 1958 e ídolo do Milan e do São Paulo, aos 94 anos

Mais velho brasileiro campeão mundial vivo, ex-volante e técnico histórico teve a morte confirmada pela CBF na capital paulista

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 07h24 | Atualizado em 16 nov 2026, 10h48
Time de futebol brasileiro posando para foto em campo, com dez jogadores agachados ou em pé, e um homem de terno segurando uma flâmula. Todos usam uniformes claros, exceto um jogador de camisa escura.
A seleção brasileira em maio de 1958. Em pé (da esquerda para a direita): De Sordi (1931 - 2013), Oreco (1932 - 1985), Dino Sani, Zózimo (1932 - 1977), Gilmar (1930 - 2013), Bellini (1930 - 2014) e o técnico Vicente Feola (1909 - 1975). Ajoelhados (da esquerda para a direita): Mario Américo (massagista), Joel (1931 - 2003), Didi (1928 - 2001), Vavá (1934 - 2002), Dida (1934 - 2002), Zagallo (1931 - 2024) - (UPI/Bettmann Archive/Getty Images)
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Morre Dino Sani, campeão da Copa de 1958 e ídolo do Milan e do São Paulo, aos 94 anos Priorize VEJA no Google

O ex-jogador e treinador Dino Sani, campeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1958, morreu neste domingo, 15, aos 94 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na madrugada de segunda-feira, 16,. Considerado o brasileiro campeão do mundo mais velho que ainda estava vivo desde o falecimento de Zagallo em janeiro de 2024, Sani não teve a causa da morte divulgada.

Na histórica campanha do primeiro título mundial do Brasil, disputada na Suécia sob a direção de Vicente Feola, Dino Sani foi o titular nas duas primeiras partidas, contra Áustria e Inglaterra. Após sofrer uma lesão muscular, cedeu a vaga no meio-campo para Zito. Pela equipe nacional, disputou 24 partidas oficiais, com 16 vitórias, quatro empates e quatro gols marcados, além de ter conquistado a Taça Oswaldo Cruz, a Taça Bernardo O’Higgins e a Copa Roca. Em nota oficial, o presidente da CBF, Samir Xaud, lamentou a perda: “Perdemos um dos nossos primeiros campeões mundiais. Dino Sani gravou seu nome na história da seleção brasileira em 1958. Seu nome estará para sempre entre os grandes da Amarelinha”.

Retrato em preto e branco de um homem jovem, com bigode fino, olhando para cima e para a direita, com uma multidão desfocada ao fundo
Dino Sani no São Paulo: ídolo – (Reprodução/Reprodução)

Revelado pelo Palmeiras em 1950, onde faturou o Campeonato Paulista daquele ano, o volante viveu seu principal momento no futebol brasileiro pelo São Paulo entre 1954 e 1960. No clube do Morumbi, venceu o Estadual de 1957 e ultrapassou a marca de 300 partidas. No exterior, atuou pelo Boca Juniors e fez história no Milan, sagrando-se campeão italiano em 1961/62 e da Taça dos Campeões Europeus em 1962/63 diante do Benfica, em Wembley. Encerrou a carreira no gramado pelo Corinthians, em 1968, com a taça do Torneio Rio-São Paulo de 1966. Reconhecido pela precisão de passe e visão tática, definiu seu estilo em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo: “Eu era um bom volante. Não era de driblar, mas dar passes rápidos, jogava de forma progressiva”.

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À beira do campo, Dino iniciou a trajetória de técnico no Corinthians em 1969. Destacou-se no Internacional, onde conquistou o tricampeonato gaúcho consecutivo (1971 a 1973) e montou a base do elenco bicampeão brasileiro de 1975 e 1976. No Peñarol, sagrou-se bicampeão uruguaio em 1978 e 1979. Comandou ainda equipes como Flamengo, Fluminense, Coritiba, Goiás e a seleção do Catar. Em 1970, foi convidado a assumir a Seleção antes da Copa do Mundo após a demissão de João Saldanha, mas rejeitou o cargo por lealdade ao treinador deposto.

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O ex-jogador deixa um filho e três netos. Homenagens estão previstas para acontecer antes do amistoso entre Brasil e Singapura, marcado para esta terça-feira. Com o falecimento de Dino Sani, restam apenas três atletas vivos da conquista de 1958: Pepe, Mazzola (José Altafini) e Moacir.

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