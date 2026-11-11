Morre Carlos Babington, ex-seleção argentina e lenda do Huracán, aos 77 anos

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Carlos Babington, o “Inglês” e ídolo do Huracán, faleceu aos 77 anos. O ex-meio-campista ofensivo, campeão argentino de 1973 e com participação na Copa de 1974, marcou época pelo seu futebol vistoso. Sua trajetória incluiu passagens como técnico e presidente do clube, deixando um legado notável no futebol argentino.

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O ex-jogador argentino Carlos Babington morreu nesta quarta, 11, aos 77 anos. Apelidado de “Inglês” por conta do sobrenome, ganhou destaque na equipe do Huracán, de Buenos Aires, e disputou a Copa do Mundo de 1974 pela seleção da Argentina. O clube comunicou o falecimento.

Em 1973, Babington integrou o time do Huracán campeão da primeira divisão argentina. Aquele time do Globo, apelido do Huracán, ficou famoso por seu futebol vistoso e singular no cenário argentino, sob o comando de César Luis Menotti. Também se destacavam na equipe René Houseman, Miguel Brindisi e Alfio Basile, entre outros.

“Foi um dos maiores jogadores que o futebol argentino já revelou. Estamos ao lado de sua família, amigos e entes queridos neste momento doloroso. Nosso abraço e nossas condolências”, declarou o clube em uma publicação nas redes sociais.

Babington disputou 305 partidas e marcou 136 gols pelo Huracán, clube que também treinou e pelo qual conquistou dois acessos à primeira divisão, em 1990 e 2000. Além disso, foi presidente da instituição entre 2006 e 2011, em uma gestão controversa.

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Meio-campista ofensivo de grande qualidade, com excelente habilidade para dar passes entre as linhas, disputou 13 partidas pela seleção argentina, marcou um gol e deu duas assistências.

Foi titular em cinco das seis partidas disputadas pela Argentina na Copa do Mundo de 1974, na Alemanha, competição em que a equipe sul-americana foi eliminada na segunda fase.

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Também atuou no exterior como jogador do Wattenscheid 09, da Alemanha (1974-1978), do Tampa Bay Rowdies, dos Estados Unidos (1982-1983), e encerrou sua carreira no Atlético Junior, da Colômbia, em 1984.

Como treinador, além do Huracán, comandou os clubes argentinos Platense, Banfield, Racing e River Plate, além do León, do México.

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(Com AFP)