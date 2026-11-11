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Esporte

Morre Carlos Babington, ex-seleção argentina e lenda do Huracán, aos 77 anos

Apelidado de ‘inglês’ por conta do sobrenome, foi jogador, treinador e presidente do time de Buenos Aires

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 14h12
Jogador de futebol com cabelo loiro encaracolado, vestindo camisa branca com gola vermelha, deitado na grama, sorrindo e segurando uma bola de futebol antiga. Ao fundo, arquibancadas de um estádio e céu azul. Logotipo elgrafico.com.ar em vermelho no canto esquerdo
Carlos Babington no Huracán (///Wikimedia Commons)
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O ex-jogador argentino Carlos Babington morreu nesta quarta, 11, aos 77 anos. Apelidado de “Inglês” por conta do sobrenome, ganhou destaque na equipe do Huracán, de Buenos Aires, e disputou a Copa do Mundo de 1974 pela seleção da Argentina. O clube comunicou o falecimento. 

Em 1973, Babington integrou o time do Huracán campeão da primeira divisão argentina. Aquele time do Globo, apelido do Huracán, ficou famoso por seu futebol vistoso e singular no cenário argentino, sob o comando de César Luis Menotti. Também se destacavam na equipe René Houseman, Miguel Brindisi e Alfio Basile, entre outros.

“Foi um dos maiores jogadores que o futebol argentino já revelou. Estamos ao lado de sua família, amigos e entes queridos neste momento doloroso. Nosso abraço e nossas condolências”, declarou o clube em uma publicação nas redes sociais.

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Babington disputou 305 partidas e marcou 136 gols pelo Huracán, clube que também treinou e pelo qual conquistou dois acessos à primeira divisão, em 1990 e 2000. Além disso, foi presidente da instituição entre 2006 e 2011, em uma gestão controversa.

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Meio-campista ofensivo de grande qualidade, com excelente habilidade para dar passes entre as linhas, disputou 13 partidas pela seleção argentina, marcou um gol e deu duas assistências.

Foi titular em cinco das seis partidas disputadas pela Argentina na Copa do Mundo de 1974, na Alemanha, competição em que a equipe sul-americana foi eliminada na segunda fase.

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Também atuou no exterior como jogador do Wattenscheid 09, da Alemanha (1974-1978), do Tampa Bay Rowdies, dos Estados Unidos (1982-1983), e encerrou sua carreira no Atlético Junior, da Colômbia, em 1984.

Como treinador, além do Huracán, comandou os clubes argentinos Platense, Banfield, Racing e River Plate, além do León, do México.

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(Com AFP)

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Campeonato Argentino
Seleção de Futebol da Argentina
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