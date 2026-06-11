Morre Brito, zagueiro tricampeão mundial da seleção, aos 86 anos

O ex-zagueiro Hércules Brito Ruas, conhecido como Brito, que foi tricampeão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, morreu nesta quinta-feira, 11, no Rio de Janeiro, aos 86 anos. O ex-jogador estava internado desde o dia 13 de maio no Hospital Casa Ilha do Governador para tratar de uma pneumonia.

A informação de seu falecimento foi confirmada pela família de Brito nas redes sociais. “É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso campeão do mundo. Agradecemos a todos pelas orações e as mensagens de apoio e carinho”, diz a publicação.

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Brito foi descoberto pelo Vasco da Gama, seu time de coração, mas também passou pelo Botafogo, Corinthians, Atlético Paranaense e Flamengo, clube em que jogava quando foi convocado para a Copa do Mundo de 1970. Durante esta edição foi considerado o atleta com o melhor preparo físico da seleção. O jogador também atuou pelo Brasil durante a Copa de 1966.

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O Vasco também lamentou a morte de “um dos maiores zagueiros da história” da equipe, em uma publicação nas redes sociais. “Com a Cruz de Malta, disputou 405 jogos e anotou 11 gols, em duas passagens: 1957 e de 1959 até 1969. Conquistou o Torneio de Paris de 57 e o Rio São Paulo de 66″.

Com o mais profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento de Brito, um dos maiores zagueiros da história do Vasco da Gama. Hércules Brito Ruas tinha 86 anos, era vascaíno de berço e foi revelado em São Januário. Com a Cruz de Malta, disputou 405 jogos e anotou 11 gols, em… pic.twitter.com/yKVfYDBga3 — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 12, 2026