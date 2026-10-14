Morre aos 40 anos a fisiculturista chilena Marianne Von Gierke, que competiu no Mr. Olympia

A fisiculturista chilena Marianne Von Gierke morreu nesta quarta-feira, 14, aos 40 anos, conforme a NPC Chile – divisão oficial responsável pela modalidade no país. Advogada e atleta, ela havia participado há três semanas do Mr. Oympia, considerada a competição mais importante da modalidade feminina, nos Estados Unidos. Na ocasião, conquistou a 13ª colocação da categoria Women’s Physique. A causa da morte não foi divulgada.

“O fisiculturismo nacional está em luto. Hoje nos despedimos, com profundo pesar, da atleta Marianne Von Gierke, que deixou uma marca indelével no fisiculturismo. Vamos lembrá-la por sua dedicação, disciplina e por ter levado seu talento ao palco do Mr. Olympia”, escreveu a organização no Instagram.

A chilena iniciou no fisiculturismo em 2021 e, neste ano, também foi premiada no Rising Phoenix World Championship, em agosto.