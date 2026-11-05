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Esporte

Morre Alan Jones, campeão mundial de Fórmula 1, aos 80 anos

Australiano foi o primeiro piloto da Williams a conquistar o título da categoria

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 09h33 | Atualizado em 5 nov 2026, 09h42
Alan Jones, piloto de corrida, sorri levemente vestindo macacão branco com o nome bordado e patches de patrocinadores, como Goodyear e Champion. Ele está em uma pista de corrida urbana, com edifícios ao fundo e uma placa Toyota visível. Pneus empilhados e outras pessoas, incluindo um homem de boné e jaqueta verde, compõem o cenário.
Alan Jones, piloto de Fórmula 1 (Bernard Cahier/Getty Images)
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Morre Alan Jones, campeão mundial de Fórmula 1, aos 80 anos Priorize VEJA no Google

O ex-piloto australiano Alan Jones, campeão mundial de Fórmula 1 em 1980, morreu nesta quinta-feira, 5, aos 80 anos. A informação foi confirmada por sua mulher, Amanda Butler-Davis, em comunicado divulgado pela Motorsport Australia. Jones havia completado aniversário na última segunda-feira, 2, e morreu após uma breve enfermidade. “É com imensa tristeza que anunciamos o falecimento do nosso querido Alan, que morreu no dia 5 de novembro após uma breve doença”, disse Amanda no comunicado.

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Considerado um dos nomes importantes da história do automobilismo australiano, Jones conquistou o campeonato de pilotos em 1980 pela Williams. Foi o segundo representante de seu país a alcançar o feito, depois de Jack Brabham, e o primeiro dos sete pilotos que conquistariam o título mundial pela equipe britânica. Na temporada de 1980, o australiano venceu cinco das 14 etapas disputadas e garantiu o campeonato com uma corrida de antecedência, superando o brasileiro Nelson Piquet na classificação. Ao longo da carreira na F1, acumulou 12 vitórias e 24 pódios em 116 Grandes Prêmios.

Jones estreou na categoria em 1975 e conquistou sua primeira vitória dois anos depois, no GP da Áustria, pela equipe Shadow. Em 1978, chegou à Williams, onde viveu o período mais vitorioso de sua trajetória. Também venceu o Grande Prêmio da Austrália de 1980, disputado em Calder Park, quando a prova ainda não fazia parte do calendário oficial do Mundial. Desde então, nenhum piloto australiano voltou a vencer a corrida em casa.

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O piloto deixou a Fórmula 1 em 1981, mas retornou à categoria em 1985, pela equipe Haas. A passagem pelas pistas da principal competição do automobilismo foi encerrada em 1986. Depois, ele continuou participando de outras categorias, especialmente na Austrália, até 2002. Ele também construiu carreira como comentarista esportivo na televisão.

Além da mulher, Amanda, Jones deixa seis filhos: Christian, Amber, Zara, Jack, Camilla e Emma.

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TAGS:
Fórmula 1
Gente
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