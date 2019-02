Montillo elogia Celso Roth e espera jogo difícil contra o São Paulo

O argentino Montillo afirmou que o Cruzeiro vem apresentando grande evolução sob o comando do técnico Celso Roth. O jogador celeste, que está na Raposa há quase dois anos, acredita que desde que chegou ao clube esta é a melhor formação tática que a equipe conseguiu armar. Segundo ele, com os treinadores anteriores, o time se esforçava, mas tinha dificuldades na marcação, o que foi acertado com Roth.

‘Chegou outro treinador que está procurando fazer o melhor. Não sei como falar, a gente sempre tem vontade de jogar, mas taticamente não estávamos bem antes, não conseguiamos fazer marcação por pressão. Agora, com o Celso, melhoramos muito nisso, o time está se comportando melhor’, declarou.

Para Montillo, as mudanças no time titular do Cruzeiro são importantes, para que Celso Roth conheça todo o elenco e escale sempre o melhor para o time celeste. ‘Toda semana está acontecendo isso, mexendo muito no time. Até o sábado não sabemos quem será escolhido. Aconteceu com o Wallyson contra o Figueirense, ninguém sabia que ele ia jogar. O Celso testa muito, e no dia do jogo a gente fica sabendo. Mas todo mundo sabe o que tem que fazer dentro de campo’, disse.

Questionado sobre o jogo contra o São Paulo, Montillo aposta em vitória do São Paulo, mas vê jogo e manutenção de liderança como tarefas difíceis. ‘É difícil ficar como líder em todo o torneio. Estamos em cima porque estamos trabalhando muito. Tomara que continuemos no topo da tabela e que a gente possa ganhar do São Paulo, que é um time muito difícil também’, comentou.