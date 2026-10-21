Montevideo City Torque x Atlético-MG na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações
Galo enfrenta os uruguaios nesta quarta, 21, pela volta da semifinal; Na ida, mineiros venceram por 3 a 0. Saiba como assistir
O Montevideo City Torque recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira, 21, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana 2026. O confronto definirá o adversário do Boca Juniors na final da competição continental. A equipe mineira chega em ampla vantagem após vencer o primeiro duelo por 3 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e pode até perder por dois gols de diferença para garantir a classificação. Já os uruguaios precisam vencer por quatro gols para avançar diretamente, enquanto um triunfo por três gols levará a decisão para os pênaltis.
O Galo chega embalado por uma sequência de oito partidas sem perder, com seis vitórias e dois empates. No último sábado, 17, a equipe comandada por Eduardo Domínguez venceu o Coritiba por 1 a 0, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. O clube mineiro ocupa a sexta colocação do Brasileirão e está nas semifinais da Copa do Brasil.
Na partida de ida, disputada na última quarta-feira, 14, o Atlético demonstrou superioridade diante do Montevideo City Torque e construiu uma vantagem importante na disputa pela vaga. Reinier, Bernard e Thiago Borbas marcaram os gols da vitória por 3 a 0. O goleiro Gabriel Delfim também teve participação importante ao realizar uma defesa decisiva durante o primeiro tempo. Com o resultado, o time mineiro ficou próximo de alcançar sua segunda final consecutiva da Sul-Americana, após o vice-campeonato de 2025.
Do outro lado, o Montevideo City Torque atravessa um momento de instabilidade. Apesar de liderar o Campeonato Uruguaio, a equipe comandada por Marcelo Méndez venceu apenas uma de suas últimas sete partidas, acumulando quatro derrotas e dois empates. No compromisso mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Albion, resultado que ampliou a pressão sobre o elenco antes da decisão continental. A classificação às semifinais já representa uma campanha histórica para o clube, fundado em 2007, que agora tenta alcançar sua primeira final internacional.
Onde assistir à partida entre Montevideo City Torque e Atlético-MG:
A partida entre Montevideo City Torque e Atlético-MG nesta quarta-feira, 21, às 19h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela ESPN, na televisão fechada, e pela plataforma de streaming Disney+.
Prováveis escalações:
Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva e Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles e Franco Pizzichillo; Luka Andrade, Salomón Rodríguez e Esteban Obregón. Técnico: Marcelo Méndez.
Atlético-MG: Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon e Victor Hugo; Bernard, Reinier e Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro principal: Cristián Garay (Chile);
- Assistentes: Claudio Urrutia (Chile) e Miguel Rocha (Chile);
- Quarto árbitro: Diego Flores (Chile);
- Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Carvajal (Chile).