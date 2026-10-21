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Esporte

Montevideo City Torque x Atlético-MG na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações

Galo enfrenta os uruguaios nesta quarta, 21, pela volta da semifinal; Na ida, mineiros venceram por 3 a 0. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 12h36 | Atualizado em 21 out 2026, 15h11
MONTEVIDEO, URUGUAY - JUNE 10: General view of the Estadio Centenario prior to the FIFA World Cup 2026 South American Qualifier match between Uruguay and Venezuela on June 10, 2025 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)
Estádio Centenário, em Montevidéu (Ernesto Ryan/Getty Images)
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Montevideo City Torque x Atlético-MG na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O Montevideo City Torque recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira, 21, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana 2026. O confronto definirá o adversário do Boca Juniors na final da competição continental. A equipe mineira chega em ampla vantagem após vencer o primeiro duelo por 3 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e pode até perder por dois gols de diferença para garantir a classificação. Já os uruguaios precisam vencer por quatro gols para avançar diretamente, enquanto um triunfo por três gols levará a decisão para os pênaltis.

O Galo chega embalado por uma sequência de oito partidas sem perder, com seis vitórias e dois empates. No último sábado, 17, a equipe comandada por Eduardo Domínguez venceu o Coritiba por 1 a 0, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. O clube mineiro ocupa a sexta colocação do Brasileirão e está nas semifinais da Copa do Brasil.

Na partida de ida, disputada na última quarta-feira, 14, o Atlético demonstrou superioridade diante do Montevideo City Torque e construiu uma vantagem importante na disputa pela vaga. Reinier, Bernard e Thiago Borbas marcaram os gols da vitória por 3 a 0. O goleiro Gabriel Delfim também teve participação importante ao realizar uma defesa decisiva durante o primeiro tempo. Com o resultado, o time mineiro ficou próximo de alcançar sua segunda final consecutiva da Sul-Americana, após o vice-campeonato de 2025.

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Do outro lado, o Montevideo City Torque atravessa um momento de instabilidade. Apesar de liderar o Campeonato Uruguaio, a equipe comandada por Marcelo Méndez venceu apenas uma de suas últimas sete partidas, acumulando quatro derrotas e dois empates. No compromisso mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Albion, resultado que ampliou a pressão sobre o elenco antes da decisão continental. A classificação às semifinais já representa uma campanha histórica para o clube, fundado em 2007, que agora tenta alcançar sua primeira final internacional.

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Onde assistir à partida entre Montevideo City Torque e Atlético-MG:

A partida entre Montevideo City Torque e Atlético-MG nesta quarta-feira, 21, às 19h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela ESPN, na televisão fechada, e pela plataforma de streaming Disney+.

Prováveis escalações:

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva e Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles e Franco Pizzichillo; Luka Andrade, Salomón Rodríguez e Esteban Obregón. Técnico: Marcelo Méndez.

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Atlético-MG: Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon e Victor Hugo; Bernard, Reinier e Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro principal: Cristián Garay (Chile);
  • Assistentes: Claudio Urrutia (Chile) e Miguel Rocha (Chile);
  • Quarto árbitro: Diego Flores (Chile);
  • Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Carvajal (Chile).
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TAGS:
Atlético MG
Copa Sul-Americana
Futebol: onde assistir
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