Monchengladbach vence o Mainz e se mantém próximo dos líderes

Uma das grandes surpresas do primeiro turno do primeiro turno do Campeonato Alemão, o Borussia Monchengladbach venceu o Mainz por 1 a 0 neste domingo e permaneceu na quarta colocação do torneio. O único gol da partida foi marcado por Herrmann logo aos cinco minutos do primeiro tempo.

Com o triunfo a equipe de Monchengladbach chegou aos 33 pontos e se manteve próxima aos líderes do Campeonato Alemão. Acima do time na tabela só estão os tradicionais Bayern de Munique (37 pontos), Borussia Dortmund (34) e Schalke 04 (34).

Já o Mainz – que foi sensação do torneio na última temporada e acabou na quinta colocação – vem apresentando um desempenho muito inferior neste Campeonato Alemão e ocupa a modesta 14colocação, com 18 pontos, apenas cinco a mais que o lanterna Freiburg.

Com o término do primeiro turno o Campeonato Alemão entra em um período de recesso devido ao inverno europeu. Assim, as equipes só voltam a campo em janeiro. No dia 20, o Borussia Monchengladbach recebe o líder Bayern de Munique, e dois dias mais tarde o Mainz visita o Bayer Leverkusen.

No outro jogo deste domingo Kaiserslautern e Hannover empataram por 1 a 1. O resultado fez o primeiro ficar na antepenúltima colocação, com 16 pontos, enquanto o segundo alcançou os 23 pontos e agora está na sétima posição.