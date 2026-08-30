Monaco x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalações

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Monaco e Olympique de Marseille se enfrentam em um grande teste para Filipe Luís, técnico do Monaco, pela segunda rodada do Campeonato Francês. Ambas as equipes vêm de vitórias expressivas na estreia da Ligue 1, prometendo um confronto acirrado. O jogo, com transmissão exclusiva pela CazéTV, será um termômetro para as ambições na temporada.

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Monaco e Olympique de Marseille se enfrentam neste domingo, 30, às 15h45 (horário de Brasília), no Stade Louis-II, pela segunda rodada do Campeonato Francês. Mais do que um confronto entre duas equipes que começaram bem a temporada, a partida representa o primeiro grande teste de Filipe Luís à frente do time da casa.

Contratado em julho, o brasileiro assinou vínculo até junho de 2028 e chegou à França embalado pelo trabalho vitorioso no Flamengo. A mudança para o Monaco colocou Filipe Luís diante de um desafio diferente. Aos 41 anos, ele inicia sua primeira experiência como treinador no futebol europeu justamente em um clube que pretende voltar a ocupar maior espaço nas competições europeias. Durante a pré-temporada, o Monaco chegou a vencer o Liverpool por 3 a 2 em Anfield e mostrou capacidade para variar sua estrutura tática.

Na Ligue 1, o clube abriu o campeonato vencendo o Le Havre por 1 a 0, fora de casa. O gol da partida foi marcado pelo zagueiro Eric Dier, de cabeça, ainda no primeiro tempo. A equipe mostrou eficiência para administrar a vantagem e começou a competição somando três pontos, apesar de estar dividindo atenções com os playoffs da Conference League.

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Na quinta-feira, o Monaco voltou a entrar em campo pela competição europeia e goleou o Górnik por 4 a 1, garantindo a classificação poucos dias antes de receber o Marseille. A sequência de partidas pode pesar nas escolhas de Filipe Luís, sobretudo diante das ausências de jogadores como Takumi Minamino, Mohammed Salisu, Jordan Teze e Folarin Balogun. Matthis Abline também aparece como dúvida para o confronto.

Do outro lado, o Marseille teve uma estreia ainda mais animadora. A equipe comandada por Bruno Genesio goleou o Strasbourg por 4 a 0, no Vélodrome, e terminou a primeira rodada na liderança do campeonato. Amine Gouiri, Keyliane Abdallah e Pierre-Emile Højbjerg marcaram na vitória que reforçou as expectativas em torno do clube para a nova temporada. Genesio terá ao menos uma baixa relevante na defesa. Leonardo Balerdi está fora por lesão e não deve participar do confronto.

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O Monaco, por sua vez, tenta aproveitar um retrospecto recente favorável como mandante: venceu as três últimas partidas contra o Marseille disputadas pelo Campeonato Francês no Stade Louis-II. Na temporada passada, o Monaco venceu o adversário por 2 a 1 em casa, com gols de Aleksandr Golovin e Folarin Balogun. Amine Gouiri descontou para o Marseille.

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Onde assistir à partida entre Monaco e Olympique de Marseille?

Monaco e Olympique de Marseille jogam neste domingo, 30, às 15h45 (horário de Brasília), no Stade Louis-II, pela segunda rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações

Monaco: Hrádecky; Vanderson, Sané, Eric Dier e Nazinho; Lamine Camara e Denis Zakaria; Mamadou Coulibaly, Aleksandr Golovin e Stanis Idumbo; Paris Brunner. Técnico: Filipe Luís.

Olympique de Marseille: De Lange; Timothy Weah, Nayef Aguerd, Geoffrey Kondogbia e Emerson; Himad Abdelli, Pierre-Emile Højbjerg e Angel Gomes; Amine Harit, Amine Gouiri e Igor Paixão. Técnico: Bruno Genesio.