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Esporte

Monaco x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalações

Partida marca o primeiro grande teste de Filipe Luís na temporada. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 09h15 | Atualizado em 30 ago 2026, 12h01
MONACO, MONACO - FEBRUARY 12: General view inside the stadium prior to the UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off first leg match between AS Monaco and SL Benfica at Stade Louis II on February 12, 2025 in Monaco, Monaco. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)
Stade Louis II, em Mônaco (Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA/Getty Images)
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Monaco e Olympique de Marseille se enfrentam neste domingo, 30, às 15h45 (horário de Brasília), no Stade Louis-II, pela segunda rodada do Campeonato Francês. Mais do que um confronto entre duas equipes que começaram bem a temporada, a partida representa o primeiro grande teste de Filipe Luís à frente do time da casa.

Contratado em julho, o brasileiro assinou vínculo até junho de 2028 e chegou à França embalado pelo trabalho vitorioso no Flamengo. A mudança para o Monaco colocou Filipe Luís diante de um desafio diferente. Aos 41 anos, ele inicia sua primeira experiência como treinador no futebol europeu justamente em um clube que pretende voltar a ocupar maior espaço nas competições europeias. Durante a pré-temporada, o Monaco chegou a vencer o Liverpool por 3 a 2 em Anfield e mostrou capacidade para variar sua estrutura tática.

Na Ligue 1, o clube abriu o campeonato vencendo o Le Havre por 1 a 0, fora de casa. O gol da partida foi marcado pelo zagueiro Eric Dier, de cabeça, ainda no primeiro tempo. A equipe mostrou eficiência para administrar a vantagem e começou a competição somando três pontos, apesar de estar dividindo atenções com os playoffs da Conference League.

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Na quinta-feira, o Monaco voltou a entrar em campo pela competição europeia e goleou o Górnik por 4 a 1, garantindo a classificação poucos dias antes de receber o Marseille. A sequência de partidas pode pesar nas escolhas de Filipe Luís, sobretudo diante das ausências de jogadores como Takumi Minamino, Mohammed Salisu, Jordan Teze e Folarin Balogun. Matthis Abline também aparece como dúvida para o confronto.

Do outro lado, o Marseille teve uma estreia ainda mais animadora. A equipe comandada por Bruno Genesio goleou o Strasbourg por 4 a 0, no Vélodrome, e terminou a primeira rodada na liderança do campeonato. Amine Gouiri, Keyliane Abdallah e Pierre-Emile Højbjerg marcaram na vitória que reforçou as expectativas em torno do clube para a nova temporada. Genesio terá ao menos uma baixa relevante na defesa. Leonardo Balerdi está fora por lesão e não deve participar do confronto.

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O Monaco, por sua vez, tenta aproveitar um retrospecto recente favorável como mandante: venceu as três últimas partidas contra o Marseille disputadas pelo Campeonato Francês no Stade Louis-II. Na temporada passada, o Monaco venceu o adversário por 2 a 1 em casa, com gols de Aleksandr Golovin e Folarin Balogun. Amine Gouiri descontou para o Marseille. 

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Onde assistir à partida entre Monaco e Olympique de Marseille?

Monaco e Olympique de Marseille jogam neste domingo, 30, às 15h45 (horário de Brasília), no Stade Louis-II, pela segunda rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações

Monaco: Hrádecky; Vanderson, Sané, Eric Dier e Nazinho; Lamine Camara e Denis Zakaria; Mamadou Coulibaly, Aleksandr Golovin e Stanis Idumbo; Paris Brunner. Técnico: Filipe Luís.

Olympique de Marseille: De Lange; Timothy Weah, Nayef Aguerd, Geoffrey Kondogbia e Emerson; Himad Abdelli, Pierre-Emile Højbjerg e Angel Gomes; Amine Harit, Amine Gouiri e Igor Paixão. Técnico: Bruno Genesio.

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