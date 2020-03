Mônaco e outros dois GPs de Fórmula 1 são adiados por conta do coronavírus

Realizada sem interrupções desde 1955, a prova mais tradicional do automobilismo mundial está ameaçada pelo coronavírus. O Grande Prêmio de Mônaco, tradicionalmente no último fim de semana de Maio, foi adiado nesta quinta-feira 19 pelos organizadores da Fórmula 1. Além da charmosa corrida realizado pelas ruas do principado europeu, também foram suspensos os GPs da Holanda (que voltaria ao calendário da F-1 justamente em 2020) e da Espanha.

“A Fórmula 1 e a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) continuam a trabalhar lado a lado com os promotores e autoridades locais para monitorar a situação e ter tempo suficiente para estudar a viabilidade de datas alternativas para cada Grande Prêmio em data futura ainda este ano caso a situação melhor”, disse a Fórmula 1 em comunicado.

A entidade aproveitou para reiterar o desejo de iniciar o calendário de competições depois do mês de Maio. A prova de abertura da temporada, que seria realizada em Melbourne, na Austrália, foi cancelada horas antes do início dos treinos livres. A decisão foi tomada após o diagnóstico positivo para a Covid-19 de um dos funcionários da equipe McLaren.

Os GPs do Barein e do Vietnã, previstos para acontecer respectivamente em 22 de março e 5 de abril, foram adiados na sexta passada. Foco inicial do coronavírus, a China já havia anunciado em fevereiro que não teria condições de realizar a quarta etapa do Mundial de Fórmula 1, prevista para 19 de abril. Ainda não há novas datas para as corridas (se é que irão ocorrer).

Prova da Fórmula Indy é cancelada – Apesar de suas tentativas de reagendá-lo para outra data em 2020, os organizadores do Grande Prêmio de Long Beach da Fórmula Indy tiveram que cancelar a corrida nesta quarta-feira devido à pandemia de coronavírus. A prova disputada em circuito de rua nos arredores de Los Angeles, que seria realizada de 17 a 19 de abril, acontecia todos os anos desde sua primeira edição em 1975 na Fórmula 5000 e também em oito temporadas na Fórmula 1 entre 1976 e 1983.

“Nos últimos dias, buscamos ativamente a possibilidade de reagendar o GP em uma data posterior este ano”, disse Jim Michaelian, responsável pela organização do evento em Long Beach. “Estamos muito decepcionados por não termos conseguido fazer algo para todos os nossos fãs leais e clientes valiosos”, acrescentou. “Nosso foco agora será planejar o 46º Grande Prêmio de Long Beach entre 16 e 18 de abril de 2021”.

Long Beach se une aos GPs de São Petersburgo (Flórida), Austin (Texas) e Birmingham (Alabama) como as quatro que tiveram que ser canceladas ou suspensas por enquanto devido à pandemia. O próximo evento que permanece na programação da Indy é o GP de Indianápolis em 9 de maio, com a 104ª edição das 500 Milhas de Indianápolis ainda agendada para o dia 24 de maio.

(com AFP)