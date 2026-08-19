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Monaco, de Filipe Luís, e Paul Pogba rescindem contrato em comum acordo

Decisão ocorre antes da estreia oficial do clube na temporada e marca o fim de uma passagem apagada do meio-campista francês no Principado

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 14h30 | Atualizado em 19 ago 2026, 14h51
Paul Pogba, jogador de futebol, com tranças e barba rala, usando uma camisa verde-clara com detalhes pretos e o escudo do AS Monaco, olha para cima com expressão séria
Pogba no Monaco: não deu certo -  (Jorge Horsted/News Images/NurPhoto/Getty Images)
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O Monaco anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, 19, a rescisão em comum acordo do contrato com o meio-campista Paul Pogba. O vínculo do jogador francês de 33 anos, que originalmente se estenderia até junho de 2027, foi encerrado após ambas as partes concluírem que os objetivos traçados para a sua contratação foram alcançados apenas parcialmente. A decisão de encerrar o projeto conjunto ocorre de forma imediata, às vésperas da estreia oficial da equipe na nova temporada europeia.

Pogba havia chegado ao Monaco no verão de 2025 com a meta de relançar sua carreira após o fim de uma suspensão de 18 meses por doping. No entanto, a trajetória do campeão mundial de 2018 no clube francês foi severamente prejudicada por lesões físicas recorrentes, incluindo problemas no joelho direito durante a pré-temporada e uma recente distensão na coxa esquerda. Com isso, o atleta limitou-se a disputar apenas seis partidas na Ligue 1 — sendo titular em apenas uma delas —, acumulando um total de 115 minutos em campo. Devido às condições físicas e de inatividade, o jogador aceitou uma drástica redução salarial para atuar na França, recebendo um valor semanal inferior a 44 mil libras, o que o deixou de fora da lista dos dez maiores salários do elenco.

Apesar dos resultados esportivos discretos, a postura de Pogba foi elogiada internamente. O CEO do Monaco, Thiago Scuro, agradeceu publicamente ao francês, destacando seu impacto positivo junto aos atletas mais jovens. “Sua atitude foi exemplar do início ao fim… Embora o resultado não tenha sido o que esperávamos, isso não deve ofuscar o entusiasmo que cercou seu retorno ao futebol de clubes, nem o fato de Paul ter conseguido retornar aos gramados”, declarou o dirigente.

Em sua despedida, Pogba também expressou gratidão: “Representar este clube e o principado foi uma experiência incrível. Embora eu não tenha jogado tantas partidas quanto esperava, serei sempre grato”.

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O encerramento da passagem do meia francês ocorre no momento em que o clube passa por uma reformulação sob a liderança do novo técnico, o brasileiro Filipe Luís. Agora livre no mercado de transferências, o jogador de 33 anos se junta a uma lista de atletas sem contrato no futebol mundial. Enquanto isso, o Monaco foca suas atenções no confronto decisivo da quinta-feira, 20, fora de casa, diante do Górnik Zabrze, da Polônia, pelos playoffs da Conference League, no qual o treinador brasileiro não poderá contar com o volante.

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